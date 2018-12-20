Журнали Forbes опубликовал рейтинг стран, наиболее подходящих для ведения бизнеса в 2019 году. Во главе списка второй год подряд находится Великобритания. Позиции этой страны не пошатнули даже опасения по поводу Brexit.
На втором месте — Швеция, на третьем — Гонконг.
В топ-10 стран также вошли Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.
Германия заняла 14 строчку, США — 17.
Россия оказалась на 55-м месте, расположившись между Мексикой (54) и Сербией (56).
Украина заняла 77-е место, Беларусь — 88.
Всего в списке 161 страна.
При составлении рейтинга учитывались 15 различных показателей, среди них защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, а также уровень жизни, личная, торговая и финансовая свободы.