Коллегия Евразийской экономической комиссии разработала проект рекомендации, которая устанавливает особые меры защиты прав так называемых «уязвимых» потребителей. Речь идет о детях, инвалидах и пожилых. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕЭК.

Принятие документа ожидается в следующем году. Он определит общие подходы к установлению особых мер защиты прав и интересов детей, пожилых граждан и инвалидов, которые из-за своей доверчивости, недостаточности знаний, ограниченных физических возможностей зачастую становятся жертвами недобросовестных продавцов и исполнителей услуг.

В планах комиссии предоставить этим людям возможность получать информацию о товарах в доступном формате. В стадии дискуссии — вопрос об установлении особых (повышенных) мер ответственности для недобросовестных продавцов за введение таких потребителей в заблуждение. Особое внимание будет уделено сферам интернет-торговли и туризма.

В планах на следующий год — создать институт независимой потребительской экспертизы товаров и услуг, а также региональный технический комитет по стандартизации, разработать проекты программ с учетом международного опыта Организации экономического сотрудничества и развития, внедрить новые информационные технологии.