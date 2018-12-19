Сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа в своей квартире задержан 44-летний житель Полоцка.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что безработный полочанин более двух лет занимался шантажом знакомых женщин и вымогал у них деньги и другие ценности.

Потенциальных жертв — преимущественно в возрасте от 30 до 40 лет — он искал в интернете. Затем приглашал к себе домой, где без ведома потерпевших производил видеосъемку и фотографирование интимных отношений, а затем под угрозой распространения этих фото и видео, требовал от 400 до 500 рублей. Помимо денег он брал и ценные вещи.

Подозреваемый арестован, возбуждено 10 уголовных дел за вымогательство и 3 по факту мошенничества.

Правоохранителями установлено более 20 фактов преступных посягательств.