Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook раскритиковала Беларусь за ее голосование на Генеральной ассамблее ООН против предложенной Украиной резолюции о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

По ее словам, Минск, публично подчеркивая свою нейтральность, на самом деле внешне всегда занимает сторону Москвы. Ирина Геращенко назвала это неприемлемым, поскольку в Минске проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Вице-спикер Верховной Рады отметила, что от Беларуси ждут действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне, особенно во время голосований по Донбассу и милитаризации региона со стороны России.