Чтобы «отбиться» от претензий официального Минска, который добивается равных с внутрироссийскими цен на газ, Москва теоретически могла бы — по аналогии с налоговым маневром в нефтяной отрасли — пойти на либерализацию внутренних цен на газ. Возможен ли такой сценарий?

Россия пообещала равнодоходные цены к 2025 году

После заявления Александра Лукашенко 14 декабря российским медиа о том, что Москва под предлогом «глубокой интеграции» хочет инкорпорировать Беларусь в состав России, и таким образом срывает достигнутые ранее договоренности о движении к общему рынка газа в ЕАЭС, сложно рассчитывать на скорое развитие ситуации по желанному для белорусских властей сценарию.

Но, можно не сомневаться: в своем стремлении получить равные с Россией цены на газ белорусские власти, апеллируя к евразийским договоренностям о создании равных условий хозяйствования для всех субъектов ЕАЭС, будут очень настойчивы. И если Москва будет сильно сопротивляться, очередного газового конфликта между ближайшими союзниками будет сложно избежать.

Напомним, в 2016 году спор за более справедливую цену на газ для Беларуси обернулся судебной тяжбой. Тогда Беларусь с начала 2016 года платила за газ 73 доллара за тыс. кубометров, считая, что это и есть справедливая цена исходя из равнодоходных цен (в то время, согласно действующему контракту с Газпромом, цена на газ для Беларуси составляла 132 доллара). В ответ «Газпром» обратился в Международный арбитражный суд при БелТПП.

Интересно, как в то время пояснял суть конфликта министр энергетики РФ Александр Новак. «Сейчас идет спор из-за цены, из-за различной трактовки перехода на равнодоходность. Белорусская сторона с учетом падения цен (в Европе – прим. ред.) считает, что ей наиболее выгодно получать газ по равнодоходным ценам, а не в соответствии с межправсоглашением, то есть исходя из цены на газ в Ямало-Ненецком автономном округе в России плюс транспортировка до Беларуси, которая тоже оговорена соответствующей формулой цены. Но наше действующее межправсоглашение не предусматривает такого перехода с 1 января 2016 года», – заявил А. Новак. Тогда же он сказал, что равнодоходные цены Беларусь будет иметь после создания общего рынка газа в ЕАЭС.

Общий рынок газа ЕАЭС планируется сформировать в три этапа. Третий этап (не позднее 1 января 2025 года) как раз и предусматривает обеспечение свободных поставок газа, приобретенного по прямым договорам или на бирже, поддержание рыночных цен, обеспечивающих коммерческую рентабельность продажи газа на общем рынке газа.

Россия не готова либерализировать свой рынок газа

То есть, Россия пообещала Беларуси к 2025 году установить рыночные цены на газ исходя из принципа равнодоходности. Реально ли это?

В России еще с начала 2000-х годов заявляли о необходимости сблизить внутренние и экспортные цены на газ. И уже несколько раз переносили эти планы. Сначала планировалось, что равнодоходными цены в России будут уже к 2011 году. Это означало фактическое увеличение внутренней цены на газ в России почти в 2 раза. Поэтому срок перехода перенесли сначала на 2014 год, а затем в связи с кризисом – на 2015 год. Этот срок был указан в одном из 17 документов по созданию Единого экономического пространства (ЕЭП), вступивших в действие в 2012 году.

Если бы Россия решилась либерализировать рынок газа в 2015 году, то средняя цена на газ выросла бы до 137 долларов за тыс. куб. м – то есть, почти сравнялась с ценой на газ в Америке. Поэтому российские власти стали притормаживать этот процесс, заранее объявив, что переход на равнодоходные цены откладывается на 2015-2018 годы, а то и на период после 2020 года.

В этой связи в 2013 году Владимир Путин не стал скрывать, что издержки российских производителей растут, а их конкурентоспособность падает из-за слишком высокого роста тарифов, поэтому руководство РФ прибегло к ценовому эмбарго. Российский президент заявил, что рост тарифов естественных монополий в России в течение 5 лет, начиная с 2014 года, не должен превышать инфляцию за прошлый год.

По оценкам экспертов, в России идеальное время для завершения либерализации рынка газа было в 2016 году: тогда цены на внутреннем рынке фактически достигли равнодоходности с поставками газа на экспорт, а предложение газа превышало спрос как в России, так и в Европе. Однако российские власти не решились на непопулярную реформу.

В 2008–2013 гг. оптовые цены на газ в России росли быстрее инфляции. В то время правительство России повышало цену для достижения равной доходности с экспортной. Но с 2014 года правительство РФ стало сдерживать внутренние цены на газ, – теперь они индексируются на уровне инфляции.

И хотя в России продолжается дискуссия о необходимости либерализации внутреннего рынка природного газа, пока довлеет мнение, что в силу ряда объективных и субъективных причин делать это нецелесообразно. «Газпром» по-прежнему считают в РФ становым хребтом российской экономики. Поэтому если цены на газ сделать свободными, то их рост подстегнет инфляцию и приведет к резкому падению доходов граждан. Это может обернуться банкротством не только ряда предприятий, но и отраслей, и Россия окажется в более глубоком кризисе.

Так что либерализировать свой рынок газа, то есть, переходить на рыночные равнодоходные цены на газ, Россия пока не собирается, – если собирается когда-нибудь вообще.

Понимая это и памятуя предыдущие неудачные попытки сблизить цены на стратегическое сырье в ЕЭП, белорусские власти на этапе создания общего евразийского рынка газа еще более настойчивы в своем стремлении поскорее добиться равных цен на газ с российскими.