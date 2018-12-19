Украинские корабли попытаются еще раз пройти через Керченский пролив, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — сказал он в интервью BBC.

Точных сроков нового прохода кораблей из украинских портов в Черном море к Азовскому побережью Турчинов не назвал, но подчеркнул, что «с этим вопросом нельзя медлить».

Секретарь СНБО отметил, что в этом должны поучаствовать представители ОБСЕ и других международных организаций. Это, по его словам, поможет «доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил». Корабли НАТО в Азовском море, добавил Турчинов, могут заставить Россию «считаться с международным правом».

«Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — заключил он.

Предыдущий проход украинских военных кораблей через Керченский пролив закончился тем, что все три судна и 24 моряка были задержаны российскими пограничниками. В настоящее время все члены экипажей находятся в РФ под стражей по обвинению в незаконном пересечении границы.

На днях также стало известно, что в 2019 году Евросоюз планирует отправить на Украину экспертную миссию для подготовки помощи регионам, пострадавшим от ограничений судоходства в Азовском море. Об этом, в частности, говорилось в итоговом заявлении состоявшегося в Брюсселе Совета ассоциации ЕС — Украина. В документе также содержался призыв к российской стороне немедленно освободить задержанные украинские корабли и моряков, а также обеспечить полную свободу судоходства в Азовском море.

Генассамблея ООН со своей стороны выразила серьезную озабоченность в связи с «постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». В соответствующей резолюции указано, что РФ проводит на территории Крыма войсковые учения и размещает оружие, а российские действия на территории Черного моря угрожают безопасности Украины.

В Кремле, однако, не согласились с оценкой керченского инцидента как акта агрессии и войны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в данном случае речь идет о провокации с украинской стороны и грубом нарушении госграницы РФ.