США приступают к полному выводу своих войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп.

Об этом в среду, 19 декабря, со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне сообщает агентство Bloomberg.

Согласно приказу, эту ближневосточную страну «быстро» и «полностью» покинут более двух тысяч американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой Исламское государство.

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГИЛ в Сирии, и американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.