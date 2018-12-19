Анна Красулина останется с семьей.

Сегодня в Минске завершилось рассмотрение жалобы пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной на решение о ее высылке из страны. Она рассматривалась в течение двух дней.

Судья Московского района Минска приняла решение удовлетворить жалобу Анны Красулиной. Ее высылка отменена. Об этом сообщил в Facebook политик Анатолий Лебедько, который поддерживал пресс-секретаря ОГП в суде.

Напомним, УВД Московского района в первой половине ноября приняло решение о ее высылке из Беларуси в интересах общественного порядка. Анна Красулина является гражданкой России. Однако постоянно проживает в стране с 2002 года. У нее в Беларуси есть муж и дети. Она перевезла в Минск своих родителей.

Решение о высылке было принято на основании некоего документа с грифом для служебного пользования. Решение было мотивировано интересами общественного порядка. Формальным поводом для высылки было наличие двух административных взысканий за участие в несанкционированных акциях, а также одного штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Все штрафы были своевременно уплачены.

Учитывая, что Анна Красулина не имеет в России ни близких родственников, ни жилья, она была бы в случае высылки оторвана от семьи, ей пришлось бы уехать в никуда.

Она обращалась в посольство России, которое направило соответствующую ноту в МИД Беларуси.

Анна Красулина обжаловала решение в ГУВД Мингорисполкома, однако там отказали в удовлетворении жалобы. Тогда она обратилась в суд.