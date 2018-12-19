С 1 января 2019 года белорусы начнут возмещать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в стопроцентном объеме, за исключением отопления. Об этом 18 декабря напомнил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

Выступая в парламенте, Юрий Селиверстов отметил, что субсидирование в этой сфере прогнозируется на уровне 541 млн рублей, пишет sb.by. Эта цифра заложена в бюджете с учетом увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 5 долларов в эквиваленте, что произойдет традиционно в начале года.

По словам чиновника, повышение тарифов позволит обеспечить с 1 января полное возмещение затрат населением по всем услугам, кроме теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что к концу этого года население Беларуси будет возмещать 76,3% стоимости ЖКУ. В 2017 году уровень возмещения составлял 69,7%.