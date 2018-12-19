Президент России 19 декабря подписал распоряжение об утверждении военной доктрины Союзного государства. Совмин Беларуси утвердил ее еще в ноябре. Подписал ли документ президент Беларуси, пока не сообщается.

TUT.BY поинтересовался у военного аналитика, что может включать в себя доктрина.

Предыдущая военная доктрина Союзного государства была принята в 2001 году. Текста новой военной доктрины в открытом доступе нет. Но, как отмечал ранее член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич, доктрина имеет исключительно оборонительный характер.

«Военная доктрина Союзного государства будет носить исключительно оборонительный характер. В плане обеспечения безопасности у нас [России и Беларуси] интересы должны быть общие. Не может не настораживать то, что происходит сегодня на территории сопредельных государств. Идет расширение военной инфраструктуры, в течение суток у наших границ может быть сосредоточено 120−150 тысяч человек (войск НАТО). Не учитывать эти моменты ни в коем случае нельзя», — говорил ТАСС в феврале член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич.

В Беларуси в 2016 году была принята новая военная доктрина, в которой учли опыт Украины. Как поясняет военный обозреватель Александр Алесин, в доктрине Союзного государства должны были учесть военный опыт России последних лет.

— В военной доктрине перечисляются возможные угрозы, вызовы, потенциальные и виртуальные противники. Обычно военная доктрина — документ закрытый, но основные принципы оглашаются, чтобы соседи знали, чего бояться. Например, новая белорусская военная доктрина содержит много отсылок к положениям о противодействии гибридным военным угрозам, гибридной агрессии, в ней учтены уроки событий Украины, — говорит Алесин.

В военной доктрине Союзного государства, по словам военного обозревателя, вероятнее всего, учли опыт действий России в Сирии, планы НАТО о продвижении на Восток — создание батальонов в странах Балтии и военной базы в Польше.

— В доктрине обычно указываются не конкретные угрозы, а потенциальные, которые в перспективе могут ожидать Союзное государство, — говорит Алесин.

Сегодня в Союзном государстве также действует соглашение между правительствами Беларуси и России о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил), согласно которой в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время Минобороны России готово обеспечить Беларусь военной техникой и всем необходимым вооружением. Кроме того, запасы вооружения и военной техники, которые российская сторона накапливает в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии могут быть переброшены в Беларусь.