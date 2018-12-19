Победительница Mrs. Globe 2017: советую всем девушкам чаще надевать корону

Белоруска Светлана Кузнецова, которая стала обладательницей главной короны на конкурсе «Миссис Земной шар 2017», считает, что корона помогает почувствовать себя настоящей женщиной и сделать много добрых дел.

Корона должна быть у каждой девушки без исключения, об этом заявила победительница конкурса красоты Mrs. Globe 2017 Светлана Кузнецова во время видеомоста Минск — Москва — Таллинн — Новороссийск в МПЦ Sputnik Беларусь.

«Я советую всем девушкам купить себе обыкновенную корону и почаще ее надевать. Совершенно по-другому к себе начинаешь относиться, осанка выпрямляется, и чувствуешь себя женщиной настоящей. Вообще съездить на конкурс красоты очень полезно. Я советую всем женщинам, потому что оттуда совершенно другая женщина возвращается. Муж начинает любить еще больше, потому что гордится своей женой-красавицей», — поделилась победительница конкурса красоты.

По ее словам, на самом деле корона победителя открывает многие двери и помогает делать очень много добрых дел.

«К тебе прислушиваются, тебя приглашают на мероприятия. Опять же, корона победителя – это постоянное место в жюри на конкурсах красоты, это поездки в Америку на конкурсы «Миссис Америка». А девушки, которые участвуют, уже являются национальными победительницами, и каждая из них на целый год становится «Миссис» своей страны. Вот Ксения Анапреенко – «Миссис Беларусь» на 2019 год», — пояснила Кузнецова.

Участница конкурса, обладательница титула Mrs. Belarus Globe 2018 и «Миссис фото» Ксения Анапреенко поддержала свою коллегу и наставницу. Она считает, что корона нужна всем.

«Корона у каждой женщины, у каждой девушки должна быть внутри. Девушка должна достойно выглядеть, у нее должны быть достойные мысли, поступки, она должна нести в мир что-то доброе и что-то полезное. Корона на голове просто дает больше возможностей для этого, открывает больше дверей. Но и без нее человек должен делать что-то полезное для близких, для общества, для своей страны каждый день», — убеждена красавица.

Международный конкурс красоты «Миссис Земной шар» – Mrs. Globe прошел в декабре в китайском городе Шэньчжэнь. В нем приняли участие самые красивые замужние женщины из 80 стран мира.