В Литве несколько политиков оппозиционных партий задержаны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на портал Delfi.lt.

Точное количество задержанных за сотрудничество с российскими спецслужбами не называется. Известно, что среди них есть бывший председатель пророссийской партии «Социалистический народный фронт» Альгирдас Палецкис.

По словам генпрокурора Эвалдаса Пашилиса, подозреваемые в течение длительного времени выполняли задачи российской разведки. В частности, речь идет о сборе информации о политической ситуации в Литве. Один из задержанных – проживающий в Вильнюсе бывший дипломат литовской СССР Валерий Иванов. В ходе обыска у него дома следователи нашли оружие.

Все задержанные – представители внепарламентских политических партий.