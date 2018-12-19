Известный американский бизнесмен Илон Маск в среду открыл первый транспортный подземный тоннель, который проходит под Лос-Анджелесом.

Презентация состоялась в прямом эфире на портале компании The Boring Company, передает mir24.tv.

По словам основателя Tesla и SpaceX, для быстрого проезда по тоннелю у машин будут сделаны специальные колеса. Они при необходимости смогут выдвигаться и убираться. Автомобиль будет погружаться под землю при помощи специального лифта. После того, как путь в тоннеле будет преодолен, лифт за несколько минут поднимет транспортное средство обратно на поверхность.

Маск добавил, что скорость движения авто по тоннелю составит свыше 240 км/ч. «Чувствуешь, как будто телепортируешься по городу», – написал о своих впечатлениях предприниматель в своем Twitter.

Миллиардер основал компанию The Boring Company два года назад. В рамках проекта будет построена сеть тоннелей в Лос-Анджелесе, а позднее и в других американских мегаполисах.