Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития летних видов спорта предостерег спортивных чиновников от провала на II Европейских играх, которые пройдут летом 2019 года в Минске. Кадры с совещания были показаны в эфире телеканала ОНТ.

После доклада министра спорта Сергея Ковальчука Лукашенко повторил ему свой вопрос о медалях.

— Я задал вопрос, могу еще раз повторить. Народ устал ждать от вас результатов. Когда будут медали и результаты? Вы говорили почти 20 минут, я не услышал ответа на вопрос. Я только слышал: финансирование, питание, проживание… Больше я ничего не слышал, — сказал Лукашенко.

— Александр Григорьевич, на II Европейских играх в следующем году будет первое мероприятие, когда страна увидит результат. Это будет достойный результат, — пообещал Сергей Ковальчук.

— Давайте по-мужски. Не дай бог, вы провалитесь на этих играх, вам в стране места нет. Ни вам, ни Девятовскому [глава БФЛА], ни всем остальным. Они все — налицо. Вы выбирали виды спорта, я вам обеспечил этот коридор. Европейцы согласились. Давайте результат! Не будет результата — надо по-мужски. Чтоб потом не было стенаний, рыданий, как это бывает у культурных работников и у спортсменов. Все великие специалисты, все — звезды, — сказал Лукашенко.

Завоевания медалей руководитель Беларуси потребовал и у главы Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского.

— 10 олимпийских медалей гарантированы? Как минимум, да? — поинтересовался Лукашенко.

— Я в конце своего слова хотел сказать об этом. В принципе вы дали планку на стадионе «Динамо», когда было открытие, — вспомнил Вадим Девятовский.

— Ну я думаю, ты же больше нам пообещаешь здесь? А где медали завоевывать, если не в легкой атлетике? — спросил Лукашенко.

— Я с вами полностью согласен, но я никогда не скажу того, чего не чувствую. Но мы чувствуем, что после безмедального Лондона [Олимпиада-2012] и после безмедальной Москвы [ЧМ-2013], когда вы поручили вплотную заняться легкой атлетикой, мы идем сейчас очень позитивным шагом. Мы озвучили вслух 3−4 медали гарантированные [на Олимпиаде-2020 в Токио]. Гарантии, конечно, тяжело давать, но мы все сделаем, чтобы завоевать их. Вы озвучили цифру, я не хочу ее публично называть. Мы к ней будем стремиться, это наша планка, и сегодня есть с кем добиваться этого результата, — пообещал Девятовский.