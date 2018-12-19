Кому помешала елка?

В городском поселке Козловичи Гродненской области елку убрали с центральной площади.

На страничке в Фейсбуке одного из жителей Минска, который родом из Козловичей, выложено фото и видео того, как новогоднюю красавицу убирают с площади.

Мужчина пишет, что, сколько себя помнит, елку каждый год ставили в одном и том же месте.

Местные жители уверены: елка помешала машине ГАИ развернуться в погоне за другим авто. Местные же власти, по информации TUT.by, отрицают этот факт. Называют другую причину: из соображений безопасности.