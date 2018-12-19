Киргизия поддерживает назначение генсеком ОДКБ госсекретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, заявил в среду киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.

«В этом году председательство в ОДКБ перешло к Киргизии, я уже принял секретаря Совбеза Беларуси (Станислава Зася — ИФ), мы переговорили и я подписал решение», — заявил С. Жээнбеков на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Интерфакса»

«Я считаю, что мы не должны оставлять без генсека такую важную и нужную организацию, как ОДКБ», — подчеркнул президент Киргизии.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября Н.Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Беларуси.

Со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новым генсеком ОДКБ будет белорусский представитель.

В Ереване не подтвердили заявление А.Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Беларуси. «Вопрос еще не решен. (…) Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян «Интерфаксу» 6 декабря.

Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.