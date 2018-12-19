Игорь Кизим: «Если Украина не будет торговать с Россией, то Донбасс останется без света и газа»

О своем видении развития белорусско-украинских отношений, развенчивании мифов, а также о том, что же на самом деле произошло 25 ноября между российскими и украинскими кораблями в Азовском море и чем это может быть чревато, рассказал Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Дипломат принял участие в форуме «Беларусь-Украина: вызовы и возможности в турбулентном регионе». Мероприятие было организовано экспертной инициативой «Минский диалог», посольством Украины в Республике Беларусь, Советом по внешней политике «Украинская призма», Центром европейских исследований им. Вильфреда Мартенса по европейской политике и Фондом им. Конрада Аденауэра.

В своем выступлении Игорь Кизим давал ответы на многие поднятые во время форума острые вопросы:

— И в украинском, и в белорусском обществах существует множество стереотипов о наших двух странах. Деятельность посольства не направлена на критику руководства Беларуси. Никто не собирается приводить сюда Майдан. Это ноу-хау Украины, там оно и останется. Для посольства самое главное, чтобы белорусско-украинские отношения развивались в позитивном ключе. Ни в какой конфронтации, которая может здесь быть, посольство участвовать не будет.

За полтора года, что я здесь являюсь послом, развитие торгово-экономических отношений идет по восходящей линии. Многие нас упрекают в торговле с Россией. Но это вопросы экономические, дело бизнеса. Если мы не будем торговать, то такой проблемный сегодня регион, как Донбасс, например, останется без света и газа. За них же тоже надо платить.

Но это все вопросы мелкие. За ними порой из вида упускаем главное. Что произошло 25 ноября, когда пограничный российский корабль протаранил буксир украинского военного флота? Полностью изменилось восприятие того, что происходит между Украиной и Россией. Речь о том, какие международные договоренности нарушила Россия. А главное как? Под флагом одной страны, России, были атакованы военные суда другого государства. Это действительно был акт агрессии. Мы имеем сейчас полную блокаду украинского побережья Азовского моря, включая порты Мариуполь и Бердянск. Мы имеем заблокированный Керченский залив для украинских кораблей, в том числе для торгового флота. Мы полностью изолированы от Крымского полуострова, включая водную часть. Градус напряжения сейчас именно в этом регионе. Если там что-нибудь взорвется, будет страшно. Даже не буду прогнозировать.

Важно, чтобы Беларусь и другие наши партнеры, если они таковыми являются, говорили России: «Что ж вы делаете?». Тогда все будут верить документам, подписанным между Россией и Беларусью в плане стратегических отношений. Важно понимать, что произошло 25 ноября. С таких инцидентов начинаются мировые войны. Но и мировое сообщество не отреагировало на событие должным образом.