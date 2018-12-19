Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело в отношении директора одного из предприятий в Ляховичах, сообщает БЕЛТА.

Женщина подозревается в покушении на получение взятки при посредничестве ее 26-летнего сына. «Кроме того, в качестве подозреваемых привлечены трое минчан, которые действовали в интересах ряда коммерческих структур. Их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и покушение на посредничество во взяточничестве», — проинформировали в СК.

Руководитель предприятия и ее сын заключены под стражу. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершения преступлений.