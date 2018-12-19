Директор Слуцкого комбината хлебопродуктов погиб в ДТП

Страшная авария произошла 18 декабря в Лучниках в Слуцке. Автомобиль «Джили» столкнулся с грузовиком (автолавкой). Есть погибшие. Факт ДТП подтвердили в Слуцком РОВД.

Как рассказали в РОВД, в автомобиле «Джили» ехал директор Слуцкого комбината хлебопродуктов. В результате аварии он погиб. Есть и другие пострадавшие. Еще двое пассажиров и водитель «Джили» получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз