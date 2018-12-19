Парламент одобрил в среду во втором чтении внесение изменений в Уголовный кодекс Беларуси, однако без смягчения наказаний по «наркотической» 328-й статье УК.

«По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан.

Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта.

«Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко.

«Мы направили предложения по второй и третьей части статьи 328, их не согласовывали Верховный суд и МВД. И буквально в пятницу нам поступил вопрос: а почему не включили по части четвертой изменения?» — добавил Чекан.

Ранее в пресловутой статье 328 УК (Оборот наркотиков и психотропов) планировалось снизить границы по срокам. Но это должно было касаться только тех частей статьи, которые связаны со сбытом.

Если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планировалось установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Но планку предлагали снизить: от 6 до 15 лет.

В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не планировали. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.