При помощи комплекса можно будет оценивать зрительную систему, степень поражения некоторых структур мозга и уровень внимания и скорость реакции.

Белорусские ученые разрабатывают компьютеризированный комплекс для диагностики на основе айтрекера, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Комплекс на основе белорусского айтрекера (прибора, позволяющего фиксировать движение глаз) разрабатывают студенты БГУ Артем Рыженков, Евгений Короткий и Александр Миско, а также БГМУ — Дарья Вашкова и Татьяна Черенкевич.

Разработка молодых ученых поможет провести анализ движения глаз при восприятии изображения, а также их скорости и правильности идентификации увиденного.

«Новация уникальна для Беларуси. Комплекс выполняет три ключевые функции. Диагностическая оценивает состояние зрительной системы и степень поражения некоторых структур мозга. Например, разными будут показатели окулограммы движений глаз при рассеянном склерозе до лечения и после, в фазе ремиссии», — рассказали в пресс-службе БГУ.

Также с помощью трекера появится возможность производить профессиональный отбор специалистов, деятельность которых связана с повышенным вниманием и большим объемом информации, в том числе — пилотов, сотрудников спецслужб, операторов АЭС и т.д.

«Анализ скорости и точности движения глаз позволяет выявить людей с высоким уровнем оперативности, наблюдательности, а также способных выполнять сложные задания в стрессовых ситуациях», — отметили собеседники агентства.

Применять комплекс можно будет и в сфере образования. Так, с его помощью ученые смогут отбирать учебные пособия по критерию воспринимаемости читаемого текста — и теперь оцениваться это будет не субъективно, а объективно.

Разработка ученых в случае успеха на конкурсе инновации INNSTART BSU станет резидентом научно-технического парка «Унитехпром БГУ», а создатели смогут коммерциализовать свой проект.