Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет усидеть «на двух табуретках», написал в своем Telegram-канале руководитель фракции ЛДПР в российской Госдуме Владимир Жириновский. По его словам, глава белорусского государства хочет «и суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже», но так не бывает.

Владимир Жириновский подчеркнул, что есть два варианта: либо рыночные взаимоотношения, либо вхождение в состав России и низкие цены на газ.

При этом он полагает, что на референдуме о вхождении в состав России абсолютное большинство поддержало бы это. В качестве подтверждения своих слов он приводит референдум почти 30-летней давности.