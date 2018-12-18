Одновременно начнут работать направленные на пресечение лжепредпринимательской деятельности положения Налогового кодекса.

Указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» отменят с 1 января 2019 года, заявил во вторник замглавы Минфина Дмитрий Кийко, сообщает Sputnik.

Руководство правительства анонсировало отмену нашумевшего указа о лжепредпринимательстве несколько месяцев назад. Как стало известно во вторник, уже с начала следующего года указ будет отменен.

«Принято решение о полной отмене данного указа с 1 января 2019 года с одновременной реализацией положений, направленных на пресечение лжепредпринимательской деятельности, в Налоговом кодексе», — заявил Кийко во вторник в Палате представителей.

Реестр лжепредпринимателей перестанут пополнять с 1 января. Кроме того, аннулироваться будут не все сделки с такими структурами.

«В каждом конкретном случае, когда будут подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку», — добавил замглавы Минфина.

Как сообщалось ранее, президентский указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вступил в силу с января 2013 года. Перед разработчиками данного документа стояла задача — усилить в стране борьбу с лжепредпринимательством. В 2010-2011 годах правоохранительные органы сотнями возбуждали уголовные дела по статье за лжепредпринимательство, были наложены аресты на сотни мелких и крупных коммерческих структур, речь шла, по данным КГК и МВД, об отмывании денег, полученных незаконным путем, создании так называемых «финок» и «прачечных».

В последние два года ситуация с проверками предпринимателей и «вниманием» к их бизнесу со стороны правоохранительных структур изменилась. Бизнес-сообщество до этого не раз обращалось и к президенту, и к правительству с просьбой рассмотреть вопрос о либерализации законодательства и внесения изменений в данный указ. В начале 2018 года на уровне правительства было заявлено, что такие изменения в указ уже начали готовить. В частности, тогда предлагалось убрать из документа ответственность за сделки со лжеструктурами.