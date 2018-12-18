Стали известны победители белорусского «Оскара»

Главная киноинтрига года разрешилась. В столичном Доме кино подвели итоги республиканского конкурса «Национальная кинопремия Беларуси — 2018». Кого и за что наградили?

Главная киноинтрига года разрешилась. В столичном Доме кино подвели итоги республиканского конкурса «Национальная кинопремия Беларуси — 2018». Кого и за что наградили?

— Занимаясь развитием Национальной кинопремии Беларуси, мы будем знакомить зрителей с белорусским кино и популяризировать его, — отметила она.

Конкурс проводился в два тура. В первом члены жюри, среди которых 59 киноэкспертов, определили список финалистов, а во втором выбрали победителей в 20 номинациях. Они получили денежные премии (в персональных номинациях сумма составила 50 базовых величин, в номинациях за лучшие фильмы — 100 базовых величин), а также уникальную статуэтку.

Символом кинопремии стала работа скульптора Павла Войницкого — кинолента, плавно переходящая в лист папоротника.

По словам начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Александра Рыдвана, за право создать статуэтку боролись сразу шесть авторов. Но больше всего соответствовала поставленным задачам именно работа Войницкого, ведь в ней есть изображение папоротника — белорусского народного символа, который обозначает единение и устремленность вперед, скромность и твердость белорусского характера.

Главным триумфатором вечера и лидером по числу номинаций стал фильм режиссера Александра Анисимова «Следы на воде», рассказывающий о борьбе белорусской милиции с бандитизмом после окончания Великой Отечественной войны.

Из 13 номинаций лента заработала 8 статуэток за лучшие монтаж фильма, операторскую работу и работу художника по костюмам, а сам Александр Анисимов стал лучшим режиссером. Призы также получили актер Артем Курень (за лучшую дебютную мужскую роль) и звукорежиссер Виктор Суходолов. По мнению членов жюри, к этому же фильму была написана и лучшая музыка. Исполнитель главной роли Петр Юрченков награжден посмертно.

Статуэтка за лучшую главную женскую роль досталась Вере Поляковой-Макей. На победу в этой номинации вместе с ней претендовали Вероника Пляшкевич, Юлианна Михневич и Зинаида Зубкова.

— Я искренне поздравляю и преклоняюсь перед всеми женщинами-номинантами на эту награду. Я считаю, что каждая из них достойна этой статуэтки. Огромное спасибо всей нашей команде, которая создавала «Ой, ма-моч-ки!», роддому №7 и Вере Михайловне Русецкой, которой и посвящалась эта роль, — поделилась впечатлениями Вера Полякова-Макей. — У нас существует прекрасный международный фестиваль «Лiстапад», но награды в основном вручаются зарубежным картинам. Поэтому появление Национальной кинопремии — наиважнейшее событие для белорусского кино. Она поможет нашим кинематографистам стремиться к лучшему и достигать высоких результатов.

Лучшие роли второго плана по мнению жюри сыграли Валентина Гарцуева («Снайпер. Офицер СМЕРШ») и Виктор Васильев («Окна дома твоего»). Лучший сценарий написал Дмитрий Якутович к мультфильму «Боевая машина», а лучшим художником-постановщиком была признана Алла Матюшевская, снявшая анимационную ленту «Марк Шагал. Начало».

Наград «За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф» и «За выдающийся вклад в белорусский кинематограф» удостоены народный артист Беларуси Владимир Гостюхин и кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств БССР Валерий Рыбарев.

Остальные статуэтки распределились следующим образом: лучший мультфильм — «Волчишко» Игоря Волчека, лучший фильм в неигровой форме — «Дебют» Анастасии Мирошниченко, лучшая короткометражка — «Последний шанс» Игоря Васильева, лучший телесериал — «Ой, мамочки!» Ивана Павлова, лучший фильм в игровой форме — «Внутри себя» Сергея Талыбова.

А вот самый громкий дебют года — фильм Дарьи Жук «Хрусталь», который был выдвинут на «Оскар» — в национальной кинопремии не участвовал. Почему? По словам Александра Рыдвана, продюсер картины не успел вовремя заявить ее на конкурс. Тем не менее, побороться за статуэтку «Хрусталь» еще сможет, но уже во время второй кинопремии. По условиям конкурса, в нем могут принимать участие фильмы, созданные за последние два года.

— Белорусское кино есть и оно представлено разными именами. Мы это видим и по конкурсу «Лiстапад», и по тем премиям, которые получают белорусские авторы. Национальная кинопремия также дает нам надежду на то, что пространство под названием белорусское кино будет развиваться и дальше. Я уверена, что с годами премия будет набирать авторитет и давать стимул молодым авторам работать и делать свое хорошее и качественное кино, — отметила председатель жюри Людмила Саенкова.

Фото: Павел Орловский