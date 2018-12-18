По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, заминка с вещанием украинского телеканала в Беларуси обусловлена отсутствием соглашения с новым телеоператором.

Об этом Игорь Кизим сообщил в ходе экспертного форума «Беларусь-Украина: двусторонняя повестка в турбулентном регионе», который прошел вчера в Минске.

По словам посла, все технические работы по открытию канала были выполнены еще в феврале 2018 года. И было соглашение с оператором. Однако затем из-за принятия поправок в белорусский Закон о СМИ решение вопроса затянулось. Теперь заминка вызвана отсутствием соглашения с новым оператором, который работает в кабельных сетях Беларуси.

«Сейчас мы находимся в стадии подписания контракта», — сообщил Игорь Кизим.

По его словам, речь идет о телеканале UATV. Сам посол его назвал «очень памяркоўным».

UATV — украинский телеканал иновещания, входит в ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Начал вещание 1 октября 2015. Вещание ведётся на украинском и русском языке каждые 30 минут поочерёдно, с английскими субтитрами.

Канал создан в соответствии с Законом Украины «О системе иновещания Украины», принятого 8 декабря 2015 года. Цель канала — «обеспечение доступа иностранной аудитории к объективной, актуальной и полной информации о событиях на Украине и формирование и поддержание положительного имиджа Украины в мире». Основная целевая аудитория канала — русскоязычная иностранная аудитория (включая украинскую диаспору) и русскоязычная иностранная аудитория (включая русскую диаспору).