Рост пенсий по возрасту в Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне, превышающем 14%. Об этом сегодня журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА.

Министр отметила, что поставлена задача достичь в 2019 году соотношения среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в 40%. «Для этого среднегодовой темп роста пенсий по возрасту составит более 114%», — сказала она.

Отвечая на вопрос, сколько раз за год будут повышаться пенсии, министр пояснила, что это будет зависеть от того, как будет формироваться доходная часть бюджета.

Будет производиться перерасчет пенсий, увязанных с размером бюджета прожиточного минимума. Предусмотрен рост пособий по уходу за ребенком семьям, воспитывающим детей.

Сегодня Палата представителей приняла в первом и втором чтениях проект бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения. Представляя законопроект парламентариям, Ирина Костевич проинформировала, что общая сумма доходов государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения запланирована в размере Br15 млрд.

Расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме Br14,8 млрд. Основная сумма расходов направляется на пенсионное обеспечение — 77,5% (Br11,5 млрд, темп роста — 107,9%). В целом бюджет фонда сформирован с превышением доходов над расходами в сумме Br223,7 млн за счет средств профессионального пенсионного страхования.