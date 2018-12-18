Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении проект республиканского бюджета на 2019 год и проект новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Запад».

Как сообщалось, проект республиканского бюджета на 2019 год запланирован с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП. Доходы запланированы на уровне Br23млрд 682,7 млн (рост на 0,8% к ожидаемому исполнению в 2018 году), расходы — Br21 млрд 980,8 млн (рост на 5,1% к ожидаемому исполнению в 2018 году).

Проект бюджета подготовлен исходя из консервативного сценария развития белорусской экономики. В основу бюджета положен рост ВВП на 2,1% при официальном целевом прогнозе не менее 4%. Для расчета показателей бюджета использован среднегодовой обменный курс Br2,2160/$1 и среднегодовая инфляция на уровне 5,3%.

Проект бюджета сформирован из предположения неизменности ставки рефинансирования, которая с 27 июня 2018 года составляет 10% годовых. Также Минфин закладывает в проект бюджета консервативный сценарий мировой цены на нефть — на уровне $60 за баррель.

В проекте бюджета также учтено влияние реализуемого Россией нефтяного налогового маневра без предоставления финансовой компенсации со стороны Москвы.

Проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса готовился межведомственной рабочей группой с привлечением госорганов, крупнейших бизнес-союзов, представителей крупных предприятий. В документе предусмотрены новые подходы по порядку исчисления налогов, их взыскания, упрощено налоговое администрирование, предусмотрены меры по дедолларизации порядка исчисления ряда налогов.

В целом в 2019 году в Беларуси будет проведена административная реформа, которая коснется, в основном, порядка уплаты налогов, прав плательщиков, механизмов контроля. Новая редакция НК не предполагает изменения ставок налогов.