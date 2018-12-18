Легковушка врезалась в большегруз, на месте погибли две женщины, личности которых устанавливаются.

О том, что две женщины погибли в результате дорожно-транспортного происшествия под Смоленском, есть информация на сайте УМВД России по Смоленской области, сообщает Sputnik.

Авария произошла сегодня вечером на трассе Москва – Минск. Легковушка Fiat врезалась в грузовик Mercedes.

«В результате аварии водитель легковой автомашины, мужчина 1963 года рождения, госпитализирован. Два пассажира его автомашины (женщины, данные которых устанавливаются) погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении региональной полиции.

Сейчас на месте ДТП работают следователи и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Перекрыто движение транспорта по двум из четырех полос.

По информации РИА Новости, легковой автомобиль был с белорусским номерами.