Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритетные направления, на которые будет выделяться финансирование в спортивной отрасли. Об этом он сегодня заявил на совещании по вопросам развития летних видов спорта, передает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что была поставлена задача обеспечить спортивные школы инвентарем и оборудованием. «Не дай бог это поручение не будет выполнено, — предупредил президент. — И прекратите ходить в НОК за какими-то деньгами. Их нет. Денег нет для тех, кто хочет обеспечить просто себя и работу своих подчиненных в федерациях».

«Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как президента страны», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что деньги в спорте в основном государственные, будь то освобождение от налогов или спонсорская поддержка. «Сами заработаете — тратьте», — сказал он.

Президент также поинтересовался, насколько рационально загружена спортивная инфраструктура, доступна ли она для людей и прежде всего для подрастающего поколения. Александр Лукашенко предупредил министра спорта и туризма о персональной ответственности за государственную собственность — дворцы спорта, залы и прочее, а также инвентарь. «Главная задача — это собственность, объекты, где должны заниматься спортсмены. Это должно быть в идеальном состоянии. У нас везде море чиновников, бездельников во дворцах спорта, залах и прочих, которые ничего не делают, даже на работу не ходят», — возмутился глава государства.

«Не будет объектов для занятия спортом, угробим их, как это было в постсоветский период, потом вы придете ко мне и будете опять жаловаться, что вам чего-то не хватает…» — отметил белорусский лидер.