На оплату услуг ЖКХ приходится все большая доля в структуре расходов белорусов, а помощь государства в этой сфере становится все меньше. Если не изменить ситуацию, может наступить момент, когда малоимущие белорусы просто не смогут оплатить ЖКУ.

Оплата жилья является одной из важных статей расходов любого домохозяйства. Следовательно, политика государства в этой сфере существенно влияет на имущественную базу домашних хозяйств и на их способность поддерживать устойчивые источники средств к существованию, а значит, и приемлемый уровень благосостояния.

В свою очередь, ключевой статьей расходов на оплату жилья являются жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Как показывают результаты исследования, с 2011 по 2017 год доля таких расходов в общей структуре потребительских расходов продолжала расти и достигла 7,2 % во всех домохозяйствах и 11,4 % — в малообеспеченных.

Доля расходов на оплату ЖКУ увеличивается в силу нескольких причин. Во-первых, из-за повышения их стоимости. Например, в 2011—2017 годах холодное водоснабжение и водоотведение подорожали в 16,5 раза, отопление и горячее водоснабжение — соответственно в 2,9 и 3,7 раза. Индекс цен на жилищно-коммунальные услуги в целом демонстрировал устойчивый ежегодный рост, в 2011—2016 годах превышавший 20 %. Во-вторых, из-за низкого роста в последние годы среднедушевых располагаемых ресурсов. С 2012 по 2016 год данный показатель по всем домохозяйствам Беларуси увеличился в среднем на 7,9 % в сопоставимых ценах. Более того, с 2014 по 2016 год среднедушевые располагаемые ресурсы белорусских семей уменьшились в среднем на 8,5 %.

Кроме того, в рассматриваемом периоде наметилось несколько отрицательных тенденций, способных существенно сузить возможности домашних хозяйств оплачивать ЖКУ в будущем. Во-первых, в 2016 году размеры выделяемых правительством субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство уменьшились на 72 % по сравнению с 2011-м. Доля домохозяйств, получивших такую поддержку, снизилась с 4,6 до 3,4 %.

Во-вторых, в 2013—2016 годах рост цен на жилищно-коммунальные услуги существенно превышал рост потребительских цен в целом, что предполагает необходимость более существенной корректировки размеров государственных субсидий в соответствии с динамикой цен на ЖКУ.

В-третьих, среднедушевые расходы на жилищно-коммунальные услуги для домохозяйств в сельской местности увеличиваются более высокими темпами по сравнению с домохозяйствами в городах. Так, с 2011 по 2016 год среднедушевые расходы городских семей на оплату ЖКУ возросли на 52,1 %, а жителей сельской местности — на 72,6 %.

Таким образом, стоимость жилищно-коммунальных услуг желательно повышать более сбалансированно, то есть индексация в целом должна отражать динамику индекса потребительских цен. Существенное отклонение от данного базового индикатора может негативно повлиять на уровень бедности в стране и привести к еще большему оттоку трудоспособного населения из сельской местности. Кроме того, рекомендуется отказаться от сокращения видов жилищно­коммунальных услуг, на оплату которых предоставляются субсидии, либо от их полной отмены для отдельных категорий домашних хозяйств.