Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

В художественной галерее «Университет культуры» (Дворец Республики) открылась персональная выставка «Я и мое время» известного белорусского скульптора Дмитрия Оганова.

В экспозиции представлено около 30 работ, выполненные в бронзе, камне и стекле. Центральная идея экспозиции — размышление над мироустройством. Автор с помощью разнообразных пластических образов находит ответы на извечные вопросы об истории цивилизации и человеческой сущности.

Работая с мифами и символами, скульптор пытается дать им современную трактовку. Творчество Дмитрия Оганова преисполнено глубокой философской мыслью.

Это искусство высокого уровня для тонких ценителей, способных прочувствовать всю философию творений автора.

Скульптор обращается к архетипическим образам, извечным вопросам о смысле жизни и сотворения мира. Его интересуют проблемы межкультурного диалога, на котором строилась история, развивались культура и цивилизация.

Чтобы осознать и прочувствовать работы Дмитрия Оганова, необходимо владеть определенным культурным кодом и знаниями в области философии, мифологии и истории.

Кстати, 14 декабря скульптура Дмитрия Оганова «Ангел, держащий в руках лилию» установлена в Новополоцке, родном городе автора и культурной столице Беларуси-2018.

Дмитрий Оганов работает в монументально-декоративной и станковой скульптуре с бронзой и камнем. Окончил Минское художественное училище имени А.К. Глебова и Белорусскую государственную академию искусств по специальности скульптура. С 2005 по 2008 год стажировался в Творческих мастерских живописи, графики и скульптуры при Министерстве культуры Беларуси. Сейчас преподает в БГУ на кафедре дизайна рисунок и монументально-декоративные формы в интерьере и экстерьере. Член Белорусского союза художников. Работы Дмитрия Оганова установлены в Минске, Новополоцке и Мюнстере (Германия).

Дмитрий Оганов лауреат и дипломант международных и отечественных конкурсов. Многие произведения белорусского скульптора находятся в частных коллекциях Беларуси, России, Германии, Ирландии, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото Игоря Калашникова.