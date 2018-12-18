Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

В художественной галерее «Университет культуры» (Дворец Республики) открылась персональная выставка «Я и мое время» известного белорусского скульптора Дмитрия Оганова.

В экспозиции представлено около 30 работ, выполненные в бронзе, камне и стекле. Центральная идея экспозиции — размышление над мироустройством. Автор с помощью разнообразных пластических образов находит ответы на извечные вопросы об истории цивилизации и человеческой сущности.

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Работая с мифами и символами, скульптор пытается дать им современную трактовку. Творчество Дмитрия Оганова преисполнено глубокой философской мыслью.

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Это искусство высокого уровня для тонких ценителей, способных прочувствовать всю философию творений автора.

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Скульптор обращается к архетипическим образам, извечным вопросам о смысле жизни и сотворения мира. Его интересуют проблемы межкультурного диалога, на котором строилась история, развивались культура и цивилизация.

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Чтобы осознать и прочувствовать работы Дмитрия Оганова, необходимо владеть определенным культурным кодом и знаниями в области философии, мифологии и истории.

Кстати, 14 декабря скульптура Дмитрия Оганова «Ангел, держащий в руках лилию» установлена в Новополоцке, родном городе автора и культурной столице Беларуси-2018.

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Философские образы скульптора Дмитрия Оганова. Фото

Дмитрий Оганов работает в монументально-декоративной и станковой скульптуре с бронзой и камнем. Окончил Минское художественное училище имени А.К. Глебова и Белорусскую государственную академию искусств по специальности скульптура. С 2005 по 2008 год стажировался в Творческих мастерских живописи, графики и скульптуры при Министерстве культуры Беларуси. Сейчас преподает в БГУ на кафедре дизайна рисунок и монументально-декоративные формы в интерьере и экстерьере. Член Белорусского союза художников. Работы Дмитрия Оганова установлены в Минске, Новополоцке и Мюнстере (Германия).

Философские образы скульптор Дмитрия Оганова. Фото

Дмитрий Оганов лауреат и дипломант международных и отечественных конкурсов. Многие произведения белорусского скульптора находятся в частных коллекциях Беларуси, России, Германии, Ирландии, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото Игоря Калашникова.

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