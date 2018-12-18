Почему Беларуси нельзя просто взять и уйти с российского рынка?

В конце прошлой недели, на встрече с губернатором Карелии, Александр Лукашенко заявил о необоснованных атаках на белорусскую продукцию. «Если Россия и дальше будет продолжать такую политику, то мы, конечно, будем уходить на другие рынки», — сказал глава белорусского государства.

Впрочем, подобные заявления белорусский президент делает далеко не первый год, но на другие рынки Беларусь так и не уходит — более 90% экспорта белорусских продуктов приходится на Российскую Федерацию.

Рынки поделены

По мнению опрошенных Завтра твоей страны экспертов, за заявлениями Лукашенко об уходе на другие рынки, в действительности ничего не стоит.

— Сегодня все основные рынки поделены и заполнены. Нельзя просто взять и уйти с российского рынка на немецкий, например, или китайский, — считает экономист Леонид Злотников.

Особенно это сложно сделать, учитывая, что качество белорусских продуктов значительно ниже европейских.

— В ЕС, в отличие от нас, коров не кормят силосом. В результате и мясные, и молочные продукты в Европе намного качественнее, чем у нас уже только в силу режима питания скота. Что касаемо азиатского рынка — там мы сильно проигрываем по цене, — говорит экономист.

Россия — сегодня фактически единственный большой рынок, где белорусские продукты еще конкурентоспособны. Однако и там претензий к качеству нашей продукции становится все больше.

Впрочем, по мнению экспертов, далеко не все ограничения накладываемые Россией на ввоз белорусской продукции связаны с ее качеством.

— Зачастую ограничения вызваны нечестной, неконкурентной борьбой со стороны российских производителей. Нередки случаи, когда россияне предлагали белорусам продать то или иное предприятие, а в случае отказа к нему начинают проявлять повышенный интерес российские органы контроля качества и сертификации, — рассказывает руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук.

Кроме того российский рынок сегодня перенасыщен собственной продукцией.

— Последние 5 лет Россия сделала очень большой прорыв в производстве продовольствия. Сегодня она полностью или почти полностью обеспечивает себя основными сельскохозяйственными продуктами. И основная задача у РФ сейчас сбыть собственную продукцию, — рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Михаил Кадыров.

По оценке экспертов, Россия и дальше будет проводить протекционистскую политику, накладывая ограничения на белорусских производителей, чтобы помочь российским. Серьезно же диверсифицировать экспорт продуктов Беларусь сегодня не может.

Расплата за «халявный» путь

Такая печальная ситуация сложилась из-за ошибки допущенной Лукашенко много лет назад, говорят эксперты.

— Сегодня мы пожинаем плоды стратегической ошибки допущенной в середине 90-х. Вместо того, чтобы развивать собственную экономику мы выбрали «халявный» путь, заключив союз с Россией, — считает Михаил Кадыров.

В результате, Беларусь долгое время получала обширные дотации в виде дешевых энергоресурсов, за счет чего стоимость отечественных продуктов была низкой, а также имели практически неограниченный доступ на огромный российский рынок. Однако ситуация изменилась. Теперь Россия не видит смысла дотировать белорусскую экономику без более глубокой интеграции.

— Сегодня мы вынуждены играть по тем правилам, которые диктует нам Россия, и уйти никуда не можем. Мы не члены ВТО, не имеем соглашения с ЕС, на нас распространяются квоты, у большинства предприятий нет соответствующих сертификатов, чтобы продавать продукты в тот же Евросоюз, — рассказывает Ярослав Романчук.

Однако если ничего не делать, торговые войны с Россией будут только усиливаться и мы можем потерять и российский рынок.

— Российские дотации сокращаются, а наша экономика остается командной. В Беларуси практически отсутствует конкуренция, огромное количество предприятий работают себе в убыток и содержатся за счет прибыльных, имеет место перекрестное субсидирование. Все это не способствует развитию предприятий и улучшению качества их продукции. И с такими тенденциями последствия могут быть фатальными, — говорит Леонид Злотников.

Поэтому нужно срочно переводить экономику на рыночные рельсы и снимать торговые барьеры для выхода белорусских товаров на рынки других стран, уверены эксперты. А главное необходимо предприятиям дать возможность самим решать, сколько производить продукции и куда ее продавать.

— Не государство должно решать, кому продавать наши продукты — россиянам, белорусам, или китайцам. Предприятия сами разберутся оставаться им на внутреннем рынке или выходить на внешний. Государство должно только создавать режим максимального благоприятствования, —резюмирует Леонид Злотников.