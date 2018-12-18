Вложения составят 10 млн. евро.

О намерении Европейского банка реконструкции и развития приобрести часть группы «Севролюкс» стало известно в конце августа. В декабре банк приступил к практической реализации сделки.

ЕБРР выкупает миноритарный пакет стоимостью в 10 млн. евро. Средства пойдут на строительство нового мясоперерабатывающего цеха в Смолевичах мощностью 70 тонн в день. Также на вырученные средства будет построена тригенерационная станция мощностью 6,58 мегаватт. Она будет вырабатывать тепло, холод и электроэнергию для нужд перерабатывающего цеха. В результате выбросы СО2 снизятся на 6,2 тыс. т.

Средства на сделку выделяются в рамках центра ЕБРР по финансированию и трансферту технологий для борьбы с изменениями климата. Под эгидой центра финансируются проекты по снижению выброса парниковых газов.

«Серволюкс» является одним из крупнейших частных вертикально интегрированных агропромышленных холдингов страны. Основной специализацией холдинга является производство и переработка мяса птицы. Также он занимается производством и переработкой молока и другой продукции животноводства.