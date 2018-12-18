«Люблю ли я Беларусь так, как Дашу? Ну, конечно, Дашу я люблю больше!», — рассказал в своем интервью норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

16 декабря в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» были показаны фрагменты интервью журналистки Анны Эйсмонт, которая побывала в гостях у знаменитой олимпийской семьи — Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. В норвежском Бейтостолене белорусская журналистка побеседовала с мужем белорусской биатлонистки и, помимо прочего, поинтересовалась их отношениями.

По словам Бьорндалена, Дарью очень любят и уважают как спортсменку, а еще она – особенный человек, который не создает имидж, а остается самим собой.

Норвежец рассказал, что ему очень нравится Минск своей чистотой, развитой инфраструктурой.