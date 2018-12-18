Александр Алесин: «Беларусь будет дистанцироваться от экспансионистской политики России»

Одним из самых острых вопросов экспертного форума «Беларусь-Украина: двусторонняя повестка в турбулентном регионе», который прошел вчера в Минске, был вопрос безопасности.

Для украинских коллег так до конца невыясненным осталось, где же граница белорусского нейтралитета или того коридора возможностей, по которому сейчас движется наша страна в своей внешней и оборонной политике.

По мнению белорусского независимого аналитика Александра Алесина, зачастую в Европе и в мире относятся к Беларуси как к ребенку, задержавшемся в развитии. И даже во время форума не раз звучало, что Беларусь в настоящее время находится на пути Украины 2010-2013 годов. Исходя из этого, Беларусь рассматривают несостоятельной в принятии самостоятельных решений, страной, которой управляют.

— Раз Беларусь находится в союзнических отношениях с Россией, то стоит старшему брату чего-то пожелать, как в Беларуси все происходит. Опасения Украины понятны: не захочет ли Россия использовать нашу территорию в качестве плацдарма для нападения на них? – говорил Александр Алесин.

Беларусь Украине – не враг

Эксперт уверен, что такой подход распространен в украинском обществе. А происходит это из-за того, что соседи не осведомлены о тех документах, которые регулируют отношения Беларуси и России в военной области. Александр Алесин призывает украинских коллег не видеть в Беларуси врага:

— Во-первых, военный союз России и Беларуси носит оборонительный характер. А, во-вторых, существование независимой Украины, сильной в военном и экономическом отношениях, – в интересах Беларуси. Ведь практика показала: Украина служит своеобразным громоотводом. Хотя пресс-секретарь президента Российской Федерации сказал, что не стоит задача создания союзной структуры во главе с Путиным. На самом деле это не так. Достаточно вспомнить высказывания г-на Медведева в Бресте. Я думаю, Беларусь будет дистанцироваться от экспансионистской политики России.

Говорил эксперт и о том, что Беларусь не обязана следовать всюду за Россией, как нитка за иголкой. Беларусь сама вправе решать, поддерживать ей военные действия в Сирии или еще где бы то ни было. Прийти на помощь друг другу союзники обязаны только в случае агрессии одному из государств.

Организаторами экспертного форума «Беларусь-Украина: двусторонняя повестка в турбулентном регионе» стали экспертная инициатива «Минский диалог», посольство Украины в Республике Беларусь, Совет по внешней политике «Украинская призма», Центр европейских исследований им. Вильфреда Мартенса по европейской политике и Фонд им. Конрада Аденауэра.