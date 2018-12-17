В Северной Америке найден алмаз размером с куриное яйцо

Ученым до сих пор до конца неизвестно, как образуются одни из самых дорогих минералов на земле — алмазы. Известно, что самые крупные из них образуются на глубине 150-200 км и хранят в себе тайны состава Земли. Чаще всего крупные минералы обнаруживаются в Южной Африке, но канадская горнодобывающая компания Dominion Diamond Mines объявила о находке крупного алмаза в Северной Америке. Это абсолютный рекорд для данного региона.

Желтый алмаз весом 552 карата был добыт на алмазном руднике Диавик, расположенном в 200 км к югу от северного полярного круга. Абразивная поверхность минерала размером с куриное яйцо говорит о том, что до появления на поверхности он прошел долгий и сложный путь.

Цвет и текстура являются уникальными доказательствами того, какой сложный путь проходят природные алмазы от момента формирования до обнаружения шахтерами. — объявил председатель Dominion Diamond Mines Кайл Вашингтон.

Стоимость обнаруженного алмаза пока не оценена. После оглашения ценности он будет поделен на несколько частей и тщательно отполирован. Скорее всего, из них изготовят украшения, которые и будут выставлены на продажу. Их стоимость непременно составит несколько миллионов долларов — как никак, это седьмой по величине минерал, обнаруженный в текущем столетии.

Вторым по величине алмазом Северной Америки является Diavik Foxfire весом 187,7 карата. Он был обнаружен в 2015 году, а годом позже выставлен в Смитсоновском институте рядом со знаменитым Алмазом Хоупа.

Самые большие алмазы, как и говорилось выше, обнаруживаются на юге Африки. В 2015 году фирма Lucara Diamonds обнаружила 1111-каратный камень. Больше него есть только найденный в 1905 году камень «Куллинан», из осколков которого были изготовлены украшения для королевской семьи Великобритании.