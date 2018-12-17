Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В плей-офф будут сыграны следующие матчи:

«Шальке-04» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия),

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия),

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция),

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Боруссия» (Германия),

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания),

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия),

«Аякс» (Нидерланды) — «Реал» (Испания),

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

Лига чемпионов возобновится 12 февраля. Уже 15 марта пройдет жеребьевка следующего этапа турнира: своих соперников узнают оставшиеся восемь команд. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.

Россию в групповом этапе турнира представляли столичные «Локомотив» и «ЦСКА». Оба клуба остались за бортом плей-офф. Победа армейцев в последнем туре над мадридским «Реалом» (3:0) не позволила россиянам занять даже третье место в группе, которое дает право на участие в плей-офф Лиги Европы.