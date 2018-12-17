Уважаемая редакция!

И как это вы решились напечатать 26 октября мнение М.С.Журавлёва в противовес тем авторам, которые защищают убийц и проявляют всяческое сочувствие к ним? Неужели все подписчики «Народной Воли» так едины во мнении о «милости к падшим»? Я удивлена, что за отмену смертной казни ратуют некоторые известные люди, и в первую очередь – правозащитники. И при этом ни слова о страданиях потерпевших от этих извергов, для которых издевательство и убийство – норма жизни. Неужели и сотрудники редакции видят только одних головорезов, призванных отвечать за содеянное? Иначе как понимать, что А.Журавлёва тотчас же взялись перевоспитывать в «должном» духе, тут же напечатав «Шэсць аргументаў супраць смяротнага пакарання». Адресована эта подборка и таким, как я, не согласным с общей установкой на снисхождение к убийцам. Пожалуйста, не беспокойтесь, мне уже далеко за 70, и мух от котлет я отделяю.

Праведное дело – защищать людей, обвиняемых неадекватно содеянному ими, а не серийных убийц, насильников, отпетых бандюг…

Полный тескт письма жительницы деревни Комарово Мядельского

района М.ТАТАРЧУК под рубрикой «Дискуссия» читайте в газете «Народная Воля» за 18 декабря