Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы при бюджетном планировании на 2019 и последующие годы закладывались только необходимые расходы, без расточительства и зазоров. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, передает БЕЛТА.

«Причина нашего сегодняшнего небольшого совещания состоит в том, что после рассмотрения планов нашей работы и проекта бюджета на будущий год я поручил, чтобы вы со своими специалистами еще раз обратились к проекту бюджета. И попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я из практики знаю, что есть желание у правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо. И вы должны были, если это было, исправить за истекшие две недели», — отметил президент.

Он поручил председателю Комитета государственного контроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание. «Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать, — потребовал глава государства. — Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются».

Александр Лукашенко подчеркнул, что посещать разного рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.

«Чтобы был результат. Вы понимаете, о чем речь. Это касается всех. Поэтому я и поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств», — добавил президент.

Глава государства также отметил, что этот вопрос необходимо оперативно рассмотреть, чтобы затем парламент в рамках своей компетенции мог принять решение по соответствующему законопроекту. «Знаю, что депутаты изучили проект бюджета и ждут возможных корректировок от президента. Будут они или нет, по итогам совещания мы определимся. Но сегодня бюджет нужно принять, чтобы мы могли отправить этот план на места. Чтобы могли ознакомиться те, кто будет заниматься бюджетным планированием на местах», — резюмировал белорусский лидер.