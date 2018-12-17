Авиакомпания «Белавиа» с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск, сообщает БЕЛТА.

Полеты по маршруту будут проводиться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30. Обратный вылет из Воронежа планируется в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

Первоначально полеты будут осуществляться на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer — 175 (76 мест). Время в пути составит 1 час 30 минут.

Стоимость авиабилетов в одну сторону от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро — туда-обратно. С более подробной информацией пассажиры могут ознакомиться на сайте авиакомпании.