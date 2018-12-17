Уходящий год стал удачным для развития белорусско-польских отношений. Об этом говорил посол Польши Артур Михальский на встрече с журналистами в белорусском Пресс-клубе.

На традиционной Рождественской встрече с представителями белорусских медиа посол Польши в Беларуси Артур Михальский и директор Польского Института Цезарь Карпинский делились своими впечатлениями о Беларуси. Дипломаты говорили о развитии экономических отношений двух стран, а также о взаимодействии в культурной и туристической сферах.

Соседство Беларуси и Польши надо рассматривать как шанс, а не как угрозу

Артур Михальский в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши находится в Беларуси уже шесть месяцев, делится своими наблюдениями:

— Поляки и белорусы – близкие друг другу люди. Мы соседи, и не только в географическом измерении. В последнее время мы заново открываем для себя наше соседство, и воспринимать его нужно как шанс, а не как угрозу.

Самым важным направлением называет посол экономическое сотрудничество. Видит в нем большой потенциал: поляки готовы инвестировать в Беларусь. Недавний Конгресс польских инвесторов показал, что бизнесмены обеих стран готовы к сотрудничеству. И лучший вариант для развития отношений – бизнес с ближайшими соседями.

Общее культурно-историческое наследие белорусов и поляков

В прошлом двух народов не всегда все было гладко, просто и понятно. Нельзя на отношения поляков и белорусов смотреть сквозь розовые очки, считает посол. Но все же хватает и положительных примеров. Роднят нас исторические личности. Многие люди вошли в историю Польши как национальные герои. Их же причисляют к «своим» и белорусы. Следующий год, к слову, юбилейный для выдающегося композитора Станислава Манюшки. Его считают создателем как польской национальной оперы, так и белорусской. К 200-летию музыканта в Польше уже утвержден календарь мероприятий: в нем около ста событий, в том числе и издание нот композитора. Более 20 концертов, презентаций, творческих встреч, выставок, посвященных выдающемуся юбиляру, проведет Польский Институт в Минске.

Кстати, в этом году отмечали 220-летие со дня рождения Адама Мицкевича. Также реализовали интересные инициативы. Прошли чтения, театральные постановки. В литературном музее Янки Купалы 22 ноября звучали произведения Мицкевича в переводе на белорусский язык Янкой Купалой.

Приоритет – трансграничное сотрудничество

Проектов, реализованных по программе трансграничного сотрудничества очень много. Только в этом году на их осуществление было потрачено около 2 миллионов долларов. Один из последних примеров – при помощи польской стороны в деревне Молотковичи в Пинском районе Брестской области была открыта вспомогательная школа-интернат для детей с особенностями развития.

Особое внимание – полякам Беларуси

Артур Михальский уверен, что важно уделять внимание тем жителям Беларуси, которые считают себя людьми польского происхождения:

— Нас радует стремление белорусских поляков развивать свои культурные, религиозные традиции, изучать польский язык.

Директор Польского Института Цезарь Карпинский приводит статистические данные:

— В этом году в 3 городах работало 16 групп по изучению польского языка. В них обучалось 400 курсантов. Причем абсолютно бесплатно. Мы понимаем, что желающих еще больше. Но и это очень широкий жест со стороны польского государства. В планах открыть дополнительные группы, в том числе и в Минске.

О том, что в Беларуси существует два союза поляков, которые достаточно враждебно настроены по отношению друг к другу, посол Артур Михальский знает. Но не считает ситуацию пугающей:

— Поляки живут, жили и будут жить в Беларуси. Они имеют право собираться, организовываться, как хотят. Каждый имеет полную свободу для развития своих традиций, культуры, языка, каждый может создавать такие организации, клубы, какие считает нужными. В Украине вообще более сотни организаций поляков. Ничего страшного в этом нет.

По оценкам белорусских журналистов, Польский Институт в Минске очень активный

Польский Институт в 2018 году организовал 22 выставки в Минске и других городах Беларуси, провел около 40 конференций и концертов. Было издано 10 книг.

— По оценкам белорусских журналистов, наш институт очень активный, — говорил Цезарь Карпинский.

Кстати, следующий год для Института также юбилейный. Ему исполнится 25. Праздничные мероприятия пройдут в сентябре. На них будет представлен подробный отчет о том, чем занимался Институт четверть века: какие люди приезжали в Беларусь, какие проекты реализованы.

На следующий год запланированы также мероприятия по популяризации современного польского искусства, дизайна и даже кулинарных традиций.

— Эти проекты будут интересны, информативны, — считает Цезарь Карпинский. – Представим рецепты кухни Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой. И это те вещи, которые также роднят белорусский и польский народы.

Важное направление работы Института по налаживаю контактов специалистов, историков из Польши, Беларуси, других стран.

— Для этого мы каждый год проводим семинары, конференции, на которых обсуждаем вопросы нашей общей истории времен ВКЛ, Речи Посполитой, говорим о развитии отношений в советские времена. Анализируем, как складывается диалог сегодня. Мероприятия такой тематики проходят в Белостоке, и этот цикл будет продолжаться.

С каждым годом желающих получить польские визы становится все больше

Визы польские национальные, а также шенгенские жители Беларуси получают в консульских отделах посольства в Минске, Гродно и Бресте. А также в 10 визовых центрах, которые открыты в разных белорусских городах. Каждый год белорусам выдают более 400 тысяч виз. И желающих открыть Шенген не становится меньше.

Секрет экономического роста Польши

В последнее время в Польше произошли грандиозные перемены. Страна экономически окрепла, заметно вырос уровень жизни населения. Артур Михальский считает, что это произошло благодаря модернизации, социальной политике:

— Очень сильная программа поддержки семей, которая действительно изменила жизнь людей к лучшему. Суть ее в том, что каждый месяц семья получает по 500 злотых на каждого второго ребенка. У кого трое – 1000 злотых. У кого 8 малышей (а такие есть), то 3 с половиной тысячи злотых. И это значительная добавка к основным доходам.

Одной из самых успешных реформ начала 90-х Артур Михальский называет реформу самоуправления. Благодаря ей люди на местах почувствовали себя хозяевами. Поняли, что от них самих многое зависит, а не от звонка в Варшаву.

В Беларуси 2018 год — Год малой родины. Концепция поддержки и развития родных мест работает в Польше многие годы. Польская деревня 30-летней давности и сегодняшняя – небо и земля.

Во время встречи Артур Михальский неоднократно подчеркивал:

— Между Польшей и Беларусью много общего. Но исторически так сложилось, что однажды пути кардинально разошлись. От этого все наши отличия.

Роль Польши во взаимодействиях Беларуси и ЕС

По мнению Артура Михальского, Польша с самого начала выполняла роль адвоката в отношениях Беларуси и ЕС.

— Кто изначально предложил идею Восточного партнерства? – задавался вопросом посол. — Польша никогда не была и не является помехой во взаимоотношениях стран. Мы всегда были за то, чтобы развивались отношения между ЕС и Беларусью. Это правильный, хороший путь. Если рассмотреть пример Польши, мы сильно выиграли от модернизации жизни. Конечно, мы многое сделали сами, но и помощь ЕС всегда была кстати.

Артур Михальский пожелал собравшимся счастливого Рождества. Отметил, что уходящий год был удачным для белорусско-польских отношений. А многое еще впереди.

— В целом динамика позитивная. Чем активнее мы будем сотрудничать в разных областях, тем больше выиграем от нашего соседства. Во взаимопонимании решаются даже очень сложные задачи.