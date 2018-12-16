На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене женская сборная Беларуси заняла пятую строчку в эстафетной гонке, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Команда в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Сола и Ирины Кручинкиной показала второй результат в стрельбе среди всех соперников (0 штрафных кругов, +4 дополнительных патрона) и в финишном протоколе расположилась на пятой позиции с отставанием от победивших итальянок (0+3) в 1 мин 13,4 сек. «Серебро» у команды Швеции (0+8, +8,4 сек), третья позиция у француженок (0+9, +11,8 сек).