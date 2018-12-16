Выставка «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» откроется 19 декабря в выставочном зале LIBRA в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Олег Рыжков.

«Выставка из частной коллекции представит более 125 работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо: это скульптура, керамика, литография, акварель, смешанная техника. Все произведения — подлинные. Эти художники, с одной стороны, очень схожи, а с другой — абсолютно разные по почерку. У каждого свой неповторимый и легко узнаваемый стиль. Они оба родились в Испании и подолгу жили во Франции, утонченная французская поэзия проникала в их творчество. Поэт Гийом Аполлинер был лучшим другом Пикассо, а Дали создал серию графических работ на его стихи и Пьера де Ронсара. Пикассо предпочитал французскую сельскую жизнь, а Дали — энергию города. Это очень зрелищный проект. Уверен, что он будет пользоваться успехом у минчан и гостей столицы», — сказал Олег Рыжков.

Экспозицию будет сопровождать насыщенная образовательная программа. «Во время работы проекта каждый четверг в галерее будут проходить лекции искусствоведов, которые расскажут о творчестве этих великих мастеров, а в воскресенье будет возможность посетить мастер-класс и испытать себя в образе художников, попробовав изобразить одно из произведений», — отметил куратор проекта.

Посетить выставку «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» можно будет по 18 февраля 2019 года