Церковная жизнь в Украине в корне изменилось. Объединительный собор украинских православных конфессий при содействии Вселенского патриархата в субботу, 15 декабря, принял решение создать Автокефальную поместную православную церковь Украины (АППЦУ). Собор также утвердил церковный устав и избрал предстоятелем новой церкви патриаршего наместника бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), митрополита Епифания. По мнению украинских религиоведов и политических экспертов, это историческое событие положит конец церковному расколу в стране.

Новый предстоятель украинского православия

39-летний митрополит Епифаний, возглавивший АППЦУ, считается «правой рукой» бывшего патриарха УПЦ КП Филарета. Он является доктором богословия, ранее был постоянным членом Священного синода УПЦ КП, имел сан архиерея и митрополита Переяславского и Белоцерковского. До последнего времени Епифаний был ректором и профессором кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, а также наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве.

Участники Собора в беседе с DW называли Епифания человеком, способным самостоятельно руководить и не поддаваться постороннему влиянию. «Он высокообразованный человек, который знает греческий язык, много лет вел переговоры с Константинополем, кроме того, является искусным организатором и администратором», — так охарактеризовал предстоятеля религиевед Юрий Черноморец.

Демократическая процедура за закрытыми дверями

Собор проходил в закрытом режиме, представители прессы не были допущены к наблюдению за его работой. Время начала работы собора дважды менялось: накануне и непосредственно в день его созыва. Конкурентами Епифания в борьбе за пост предстоятеля были митрополит Луцкий и Волынский Михаил и митрополит Винницкий и Барский Симеон, которого считали фаворитом президента Украины Петра Порошенко. Правда, опрошенные члены оргкомитета отрицают, что Порошенко имел своего протеже и вообще как-либо вмешивался в ход голосования.

Как сообщил DW член оргкомитета, директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш, первое рейтинговое голосование определило трех победителей, из которых во время второго тура голосования предстоятелем АППЦУ «абсолютно логично», как представитель крупнейшей фракции присутствующих на этом собрании, был избран митрополит Епифаний. «Оба голосования были тайными и впервые в истории украинского православия проходили по всем канонам греческой системы. Голосовали все участники собора, включая мирян», — рассказал Юраш.

Историческое событие

Свою работу объединительной собор начал на два часа позже объявленного срока, сразу после прибытия Порошенко. Глава государства эффектно прошел через Софийскую площадь, приветствуя многотысячную толпу верующих, но выступил с уличной сцены уже после завершения работы собора. «Автокефальная поместная православная церковь Украины — это церковь без молитвы за российские власти и за российские войска. Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Потому что российские власти и российские войска убивают украинцев», — заявил президент.

Украина «много лет и много поколений» ждала объединения украинских православных церквей и создания АППЦУ, считает религиовед Игорь Козловский.

Вместе с тем, пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь под омофором Московского патриархата продолжит свою работу в Украине. Волков назвал собравшихся в Софии Киевской «раскольниками», которые «себе выбрали» главу, и заявил, что «ничего … не изменилось».

В отличие от него киевский политолог и социолог Виктор Небоженко считает объединительный собор историческим событием. В то же время, в беседе с DW он высказал сожаление, что Петр Порошенко использует это событие как элемент своей президентской кампании. «Это событие — не заслуга Порошенко или иерархов, а заслуга Вселенского патриарха Варфоломея и его окружения. Они провели блестящую операцию и теперь управление новой украинской православной церковью будет тесно связано с Константинополем. И это тоже хорошо», — уверен Небоженко.