В Беларуси продолжает сокращаться численность населения. На начало ноября в стране проживало 9 миллионов 477,1 тысячи человек, сообщает Белстат. Это на 14,8 тысячи человек меньше, чем на начало года.

TUT.BY посмотрел, как в Беларуси изменились численность населения и количество занятых в экономике.

Так, на начало 2001 года население Беларуси составляло 9 миллионов 957 тысяч человек. Затем численность белорусов сокращалась вплоть до 2013 года. За 2013-й численность населения выросла на 4 тысячи человек и составила 9 миллионов 468 тысяч человек на начало 2014-го.

После этого на протяжении трех лет — с 2015-го по 2017-й — продолжился рост численности белорусов. На начало 2017 года в Беларуси проживало 9 миллионов 505 тысяч человек, а на начало нынешнего — 9 миллионов 491,9 тысячи (из которых 7,4 миллиона — в городах).

При этом в Минске на начало января этого года проживал 1 миллион 982,4 тысячи человек, а на начало ноября — 1 миллион 980,4 тысячи человек.

На начало ноября этого года в экономике Беларуси было занято 4 миллиона 335,5 тысячи человек, а на начало года — на 15,3 тысячи больше.

По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее сообщали в НИИ труда Минтруда, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.

По расчетам специалистов НИИ, в соответствии со средним вариантом численность населения уменьшится до 9 млн 458 тыс. 700, нижним — до 9 млн 83 тыс. 500 человек. При этом, согласно высокому варианту, численность увеличится до 9 млн 543 тыс. 600 человек.

В Беларуси в 2050 году численность населения составит 8 млн 571 тысячу человек. Это на 897 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом. Такие данные содержатся в докладе ООН «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте организации.