В Беларуси с 16 декабря повышаются тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования, сообщает БЕЛТА.

Так, тарифы на услуги электросвязи общего пользования повышаются в следующих размерах:

абонементная плата за основной телефон в месяц для физических лиц — на 27 копеек;

повременная плата за местные телефонные соединения для физлиц — на 0,05 копейки за минуту;

повременная плата за междугородние телефонные соединения — на 0,1 копейки за минуту для физических лиц и на 0,11 копейки за минуту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Повышение тарифов к действующему уровню составит от 7,3% до 9,6%.

Ранее тарифы на услуги телефонной связи повышались в декабре 2015 года, с апреля 2016 года была увеличена ставка НДС на услуги связи.

Что касается тарифов на услуги почтовой связи общего пользования для физических лиц, то пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 г дорожает на 6 копеек, пересылка каждых последующих 20 г почтовых отправлений — на 1 копейку. Ранее тарифы на почтовые услуги повышались в марте 2017 года.