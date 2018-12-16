После аварии в Минске водители порезали друг другу шины

Во время дорожного конфликта в Минске водители порезали друг другу шины.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел в субботу днем на пересечении улицы Орловской и Сморговского тракта. У водителей автомобилей «Peugeot 306» и «Proton Satria 315» возник конфликт, в результате которого водитель автомобиля «Peugeot 306» врезался в открытую дверь автомобиля «Proton Satria 315», остановившегося для разрешения конфликта.

Водитель и пассажир автомобиля «Proton Satria 315» с использованием твердого предмета, стали наносить повреждения по зеркалам заднего вида автомобиля «Peugeot 306», а также порезали шины авто.

Мужчины задержаны сотрудниками Центрального РУВД г. Минска.