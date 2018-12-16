15 декабря белорусские хоккеисты завершили выступление на международном турнире в Норвегии MECA Hockey Games. Однако на старте турнира с национальной командой произошел неприятный инцидент.

Национальная сборная Беларуси 13 декабря провела первый поединок в рамках международного турнира MECA Hockey Games в Норвегии против хозяев первенства. Встреча завершилась разгромом подопечных Андрея Сидоренко – 1:6. Но перед матчем организаторы турнира включили вместо гимна Беларуси композицию «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну», пишет Sputnik.by.

На видео видно, как норвежские болельщики приняли известный хит за белорусский гимн и встали, слушая его. А автор видео откровенно возмущается тем, что играет не та мелодия.

15 декабря белорусские хоккеисты провели заключительный матч на турнире, обыграв с крупным счетом команду Венгрии – 8:1.

По итогам турнира Беларусь заняла третье место. Победу праздновали норвежцы, вторыми стали французы, последними венгры.