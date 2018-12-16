Пациентам с гипертонией необходимо строго следовать рекомендациям врачей в плане приема лекарственных средств. А вот 5 фруктов, которые также уменьшают артериальное давление.

Бананы насыщенны калием, а нехватка этого минерала является одной из причин развития гипертонии. Кроме того, калий снижает вредный эффект, вызванный избыточным количеством натрия, действуя в качестве мощного агента диуретика. Тем самым он опять-таки уменьшает артериальное давление.

Некоторые виды ягод, включая малину, клубнику и смородину содержат калий и антоцианины — это компоненты флавоноидов. С их помощью уменьшается риск гипертонии, а повышенное артериальное давление снижается.

Обязательно включите в свой рацион авокадо, который также содержит калий, регулирующий уровень натрия и калия в организме. Кроме того, у авокадо есть жирный алкалоид под названием авокаден, очень эффективный в деле снижения повышенного артериального давления.

Папайя имеет выраженное содержание калия и магния, этот фрукт также богат флавоноидами, которые положительно воздействуют на борьбу с симптомами гипертонии.

Завершают список цитрусовые фрукты вроде апельсинов, грейпфрутов и лимонов. У них очень много биофлавоноидов и фитонутриентов. Цитрусовые содержат повышенный уровень калия, витаминов и диетических волокон. Эти фрукты не только обеспечивают противовоспалительный эффект, но и уменьшают уровень холестерина и повышенного артериального давления.