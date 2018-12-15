Аптечная сеть ADEL победила в номинации «HR-старт» премии «HR-бренд 2018» за проект по трудоустройству пенсионеров.

Этот проект называется «Старший специалист» и предполагает привлечение сотрудников старше 55 лет, которым из-за возраста отказывают в трудоустройстве. Принимая таких людей на работу в аптечной сети «Адель» работодатель берет на себя их обучение и подготовку. Помимо профильных предметов, в учебном курсе предусмотрены лекции по имиджу и стилю, здоровому питанию и косметологии.

Соискатели с подходящим образованием могут получить должность провизора или фармацевта, а все остальные – консультанта. Возрастным сотрудникам предстоит работать наравне с молодыми специалистами.

— Инициатива призвана внести вклад в повышение социальной активности людей старшего возраста. Решая попутно проблему поиска квалифицированных сотрудников для одной из крупнейших аптечных сетей в Беларуси, мы раскрываем потенциал и возможности людей старшего возраста и разрушаем существующие стереотипы. Мы уверены, что опыт, знания, экспертность, взгляд на жизнь людей, не желающих стареть, будут полезны и неоценимы как для компании, так и для покупателей, – отметили в управляющей компании холдинга «Аптека Групп».

Проект долгосрочный, при этом практика приема на работу пожилых людей должна стать традиционной. Особый интерес представляют пенсионеры, которые ведут здоровый образ жизни и интересуются всем новым.

Члены жюри премии «HR-бренд Беларусь 2018» поддержали этот проект витебской кампании высшими баллами. Они сочли его ярким, актуальным и перспективным для страны, население которой быстро стареет.

Премия «HR-бренд Беларусь» каждый год выделяет лучшие проекты в сфере мотивации персонала, автоматизации HR-процессов, обучения и развития, работы со студентами и корпоративной культуры. Кроме того, рассматривается опыт компаний в построении и продвижении HR-бренда, а также самоактуализации и развития личности.

В настоящее время сеть ADEL включает более 110 аптек во всех регионах. В ней придерживаются популярной в Европе идеи «гармоничного отношения к жизни». Потребителям в одном месте доступны как лекарства, так и медицинская техника, косметика и товары для здорового питания.